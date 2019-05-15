TBMM’de terör girişimi

TBMM'de ziyaretçi kabul salonuna gelen ve terör örgütüyle irtibatı olan Mulla Z ve Eylem Y., CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile görüşmek istediğini söyledi. Z. ve Y, polisin şüphelenmesi üzerine, yanlarındaki kesici alet ile banko görevlisini rehin almak istedi. TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Ardından Meclis'e gelen Terörle Mücadele ekipleri bu kişileri sorgulamak üzere teslim aldı. Eylem Y.'nin yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada bomba süsü verilmiş bir kutu ele geçirildi. 2 teröristin DHKPC'ye üye olmak, örgüt propagandası yapmak gibi birçok suçtan sabıkası olduğu açıklandı. Y.'nin 13 ceza davası dosyasının bulunduğu da ortaya çıktı.







Mulla Z. hakkında 5 açık ceza dava dosyası bulunuyor.







Eylem Y.'nin "Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak" suçundan cezaevinde bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı.





Bomba düzeneği







Kesici alet



