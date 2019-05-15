Bugünkü
Takvim

’de terör girişimi

2 terörist, ’li Tanal’ın adını vererek Meclis’e girmek istedi. Zanlılar bir çalışanı rehin almak üzereyken etkisiz hale getirildi.

TBMM’de terör girişimi

TBMM'de ziyaretçi kabul salonuna gelen ve terör örgütüyle irtibatı olan Mulla Z ve Eylem Y., Milletvekili ile görüşmek istediğini söyledi. Z. ve Y, polisin şüphelenmesi üzerine, yanlarındaki kesici alet ile banko görevlisini rehin almak istedi. Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Ardından Meclis'e gelen Terörle Mücadele ekipleri bu kişileri sorgulamak üzere teslim aldı. Eylem Y.'nin yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada bomba süsü verilmiş bir kutu ele geçirildi. 2 teröristin DHKPC'ye üye olmak, örgüt propagandası yapmak gibi birçok suçtan sabıkası olduğu açıklandı. Y.'nin 13 ceza davası dosyasının bulunduğu da ortaya çıktı.



Mulla Z. hakkında 5 açık ceza dava dosyası bulunuyor.



Eylem Y.'nin "Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak" suçundan cezaevinde bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı.



Bomba düzeneği



Kesici alet

haberin devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTBMM’de terör girişimi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri