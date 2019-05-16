Son dakika gelişmesine göre, Terör eylemi yapmak isteyen iki DHKP-C'linin TBMM'ye giriş anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

TBMM'ye saldırı girişimleri son anda engellenen DHKP-C'li 2 teröristin bağlantıları mercek altına alındı. Polis, HTS irtibatlarını araştırdığı Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in bağlı bulundukları örgüt hücresi ile talimatı kimden aldıklarını araştırıyor. 2 teröristin Meclis'e gelirken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleniyor.

HTS İRTİBATLARI ÇIKARILACAK

Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgu işlemi devam ederken, polis ve savcılığın, teröristlerin söz konusu saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirmeye çalıştığını araştırdığı bildirildi. Bu kapsamda, ilk olarak şüphelilerin bağlantılarını araştıran polis, Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in HTS irtibatlarını çıkaracak. Şüphelilerin bağlı bulundukları örgüt hücresi ile eylem talimatını kimden ya da kimlerden aldığı gibi hususların açığa çıkarılmaya çalışılacağı bildirildi.

PAZARLIK MI YAPACAKLARDI?

Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede, son anda etkisiz hale getirilen saldırganların, yakalanamasaydı rehin aldıkları kişi üzerinden pazarlık yapacakları değerlendiriliyor. Saldırganların, ucuna kesici alet bağlanmış kalemi rehinenin boynuna dayayarak bomba düzeneği süsü verilmiş maddeyi gösterip, "bombayı patlatırım" tehdidiyle istediklerinin yerine getirilmesini sağlamaya çalışacakları ihtimali üzerinde duruluyor.

Yakalanan diğer şahıs E.Y. hakkında ise 'Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak' suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi'nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından 13 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı bulunduğu belirlenmişti.