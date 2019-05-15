TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM'deki terör eylemi girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında "Mecliste güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sistem var. Giriş yaptıkları andan itibaren kendileriyle ilgili ilgili birimlerimiz tarafından öğreniliyor ve gereken yapılıyor" dedi.



TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Bekleme salonunda kadın erkek birlikte bir, bir buçuk saat vakit geçiriyorlar sonra tekrar birlikte giriş yapmak istediklerinde kadın olanın meclise giriş yasağı olduğu ortaya çıkıyor.

Meclisimizde güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sistem var. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Savcılık soruşturması devam ediyor.

ERKEK OLANLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ARAMA YOK

Meclisimiz milletimizin en yoğun ziyaret ettiği yerdir. Salı günleri 30 bin üzerinde kişi meclise giriş yapıyor. Güvenlikle ilgili giriş çıkışlarda kontrol ediliyor. Tekrar değerlendirmeler toplantılar yapılıyor ilave bir şey gerekirse yapılır.

Arama ile ilgili içeriye giriş yapan şahıs aranan bir şahıs olsa güvenlik görevlilerimizin önüne düşecektir. Erkek olanla ilgili herhangi bir arama yok. Kadın olan kişinin hakkında da örgüt üyeliğinden değil başka bir suçtan arama var.

BÖYLE BİR OLAYIN BİR MİLLETVEKİLİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YANLIŞ OLUR

Burada milletvekillerimize çeşitli bölgelerden talep geliyor. Bunlar arasında tanıdığınız da olabiliyor. Tanımadığınız da olabiliyor. Böyle bir olayın bir milletvekili ile ilişkilendirilmesi yanlış olur. Böyle bir ilişkinin şu anda bir kıymet oluşturduğunu düşünmüyorum soruşturma kapsamında ama şöyle bir şey öneririm hem milletvekili arkadaşlarımız hem de danışman arkadaşlarımız biraz daha dikkatli olmalı. Alınan tedbirlerle ilgili kimse rahatsız olmasın buranın güvenliği için alınan tedbirlerdir bunlar. Bütün ihtimalleri değerlendiriyor güvenlik görevlilerimiz. Soruşturma sırasında amaçları da ortaya çıkacaktır.