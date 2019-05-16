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  • 16.05.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 14:14

'dan leriyle ilgili flaş açıklama

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'ne katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım,"lerin her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlere ilişkin, "İstanbul'da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın." dedi.

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni'ne katılan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Mayıs'ın Türkiye tarihinde çok önemli olduğunu söyledi.

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