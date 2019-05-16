Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EKB'nin, 1 Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'deki 9,5 milyon bina için zorunlu hale geleceğini hatırlattı. Bu belge kapsamında yapılan çalışmalarla enerji kaynaklarının etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasının hedeflendiğini dile getiren Alkin, gelecek yılın başından itibaren EKB'ye sahip olmayan binaların ticaret konusu yapılamayacağını söyledi. Yıl sonuna kadar bu belgelerin alınmasını umut ettiklerini belirten Alkin, "Şu anda ülkemizdeki binaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 873 bini EKB aldı. Henüz 8,6 milyonu bu belgeye sahip değil. 31 Aralık itibarıyla belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama işlemi duruyor." ifadesini kullandı.

Devletin EKB'yi ciddi şekilde takip ettiğine dikkati çeken Alkin, vatandaşların da bu konuyu merkeze almaları gerektiğini ifade etti.

'BİNALARIN DEĞERİ DE YÜKSELECEK'

Özellikle cari açığın azaltılmasında enerji konusunun çok önemli olduğuna işaret eden Alkin, "Aslında kendi cebimiz için bu konuda duyarlı olmalıyız. Enerji kimlik belgesi seviyesi yüksek dereceli olan binaların değeri de yükselecek." diye konuştu.

Son dönemde bazı yetkisiz kurum ve kişiler tarafından sahte EKB'lerin hazırlandığını öğrendiklerini dile getiren Alkin, bu konuda ciddi takip yürütüldüğünü söyledi.

Alkin, sahtecilik yapanlara karşı devlet kurumlarının çok hassas çalıştığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının EKB belgesi düzenleyen kurumları ciddi bir şekilde denetlediğini kaydetti.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 2 Mayıs 2017 yılına kadar tüm binaların enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Artık konut satın alırken veya kiralarken binanın enerji verimliliğine göre seçim yapılacak ve Enerji Kimlik Belgesi sınıfı sorulacak.

Enerji kimlik belgesi almadan önce binanızın yalıtımını yapmanız gerekir. Enerji Kimlik Belgesinde D sınıfı veya üstü çıkması için TSE825 uygun kalınlık ve standartlarda bir uygulama yapmanız gerekir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden EnerjiVerimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşaa edildiği, yalıtım durumu, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

Enerji Kimlik Belgesinin binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişine rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılır.

Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerlidir. Eğer ihtiyacın değişeceği bir uygulama yapılması durumunda belgenin 1 yıl içinde değişmesi gerekir. Bu nedenle binada yapılması gereken değişikliklerin Enerji Kimlik Belgesi almadan önce yapılması binanın menfaatinedir.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansi Yönetmeliği, yeni ve 1.000 m2'den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadir. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.