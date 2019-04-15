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  • 15.04.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 11:10

'den bir İmamoğlu provokasyonu daha! Hukuki süreci ayaklar altına aldılar...

İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti skandalından sonra 'de bir "başkan" provokasyonu daha patlak verdi. CHP, resmi internet sitesinde yer alan 'yerel yönetimler' bölümüne 'nu itiraz süreci dolmamasına rağmen () Başkanı olarak ekledi.

CHP'den bir İmamoğlu provokasyonu daha!
Yüksel 'nun () Büyükçekmece'de seçimin iptali yönündeki itiraz üzerine vereceği kritik kararın ertelenmesi üzerine Genel Başkanı Kemal İstanbul'a giderek; Meclis grubu ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını gerçekleştirdi.

HUKUKİ SÜRECİ YOK SAYDILAR!
Hukuki süreç henüz sürmesine rağmen Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantılarda milletvekilleri ve parti yöneticileri 'nun kazanması dışında başka bir durumun asla kabul edilmeyeceği konuşuldu.

CHP içinde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, "hukuk dışı yöntemlerin" gündeme gelmesinin de sonucu değiştirmeyeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu kurmaylarına "İstanbul'da sandıktan İmamoğlu çıktı. Başka bir durumu asla kabul etmiyoruz. Başka bir ihtimali de konuşmuyoruz" diyerek adeta henüz sürmekte olan hukuki süreci ayaklar altına aldı.

CHP içinde bu konuda alınan kararın ardından bu yönde bir adım da geldi. CHP'nin resmi internet sitesinde "Yerel Yönetimler" başlığı altında belediye başkanlarının isimlerinin sıralandığı alan 31 Mart'tan sonra geçen hafta sonuna kadar boş bırakılmıştı.

Parti içinde İmamoğlu'nun kazanmasının dışında başka bir seçeneğin kabul edilmeyeceği yönünde karar alınmasının ardından söz konusu bölüme İmamoğlu, Başkanı olarak eklenerek büyük bir provokasyona daha imza atıldı.

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