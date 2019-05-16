İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. 30 şüphelinin bulunduğu iddianamede 1 numaralı şüpheli olarak örgüt lideri İlyas Saral yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticileri kısmında Mehmet Aziz Saral ve Cem Esmer bulunurken örgüt üyeleri olarak ise Ünal Saral, Haydar Kaya, Soner Koç, İsmail Arer, Ali Kemal Çebi, Uğur Bayrak, Uğur Yusufoğlu, Bülent Kılıç, Tunç Başboğa, Cengizhan Saral, Ferhat Akbulut, Hüseyin Ayaz, Doğan Dereli, Emirhan Arifoğlu, Cihan İp, Ufuk İhtiyaroğlu, Sakin Akbaş, Muhammet Mert Şehit, Çetin Örgel, Gökhan Karakaya, Birol Özdemir, Sezer Çağala, Soner Yazıcı, Özcan Demir ve Ali Dalgın isimleri yer aldı. Örgüt üyesi olmayan iki şüpheli olarak ise Osman Bozkuş ve Süleyman Bozkuş isimleri belirtildi.

SUÇ İÇERİKLİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ

10 müşteki ve 1 bilgi sahibinin bulunduğu iddianamede, örgütün yapısı detaylıca anlatıldı. İddianamede, örgüt üyelerinin yaptığı suç içerikli telefon görüşmelerinin dökümleri yer aldı. Hazırlanan iddianamede, suç örgütü üyelerince gerçekleştirilen eylemler teker teker sıralandı.

SUÇU HAYAT TARZI HALİNE GETİRMİŞLER

İlyas Saral'ın liderliğinde teşkil edilen suç örgütünün hukuka aykırı amaçlar dâhilinde gerçekleştirdikleri eylemleri hayat tarzı haline getirdikleri, hiyerarşik düzen içerisinde devamlılık arz edecek şekilde suç işleme kastı ile hareket ettikleri belirtildi. Kamu düzeni/otoritesi ve barışını tehdit eden ve tehlikeye düşüren, Anayasa ile teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliğini, yaşam hakkını tehdit eden Silahlı Organize Suç Örgütü olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin oluşturdukları suç organizasyonunun Türk Ceza Kanununu 220. Maddesinde yer alan örgüt tanımına uyduğu belirtildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE HAREKET ETTİLER

İddianamede, şüphelilerin karmaşık yapıda olacak şekilde işledikleri suçları bir organize kapsamında hareket etmeksizin yapamayacakları, ancak baştan itibaren planlı, organize ve seri şekilde hareket etmeleri gerektiği kaydedildi. Şüphelilerin iştirak iradesinden öteye geçerek organize kapsamında bu suçları gerçekleştirdikleri, eylemlerin kısa süre içinde gerçekleştirildiği, bu süre zarfında suç örgütü faaliyeti kapsamında yapılan planlı iş paylaşımının ve hiyerarşik bağ içerisinde verilen talimatlara uyma sadakatinin mutlak surette var olduğu ifade edildi.

LÜKS ARAÇLARLA ETKİLEDİLER

Şüphelilerin kendilerine lüks araçlar ayarlayarak örgüte yeni katılanlar üzerinde etki yaratmaya çalıştıkları anlatıldı.

Şüphelilerin önceden birbirlerini tanıdıkları, dolandırıcılık suçlarını işlemek için bir araya geldikleri, aralarında gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunduğu, yakalama anına kadar örgütün eylemlerinin süreklilik arz ettiği, örgütü oluşturanlar arasında planlı ortaklık ve iş bölümü bulunduğu, örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Suç örgütünü kim veya kimlerin kurduğu, kuruluş süreci ve amacının, mensuplarının, hiyerarşik yapılanmasının netleştirilmiştir. Suç örgütü üyesi olarak belirtilen şüpheliler; örgüt yöneticinin rızasının varlığına gerek olmadan örgüte fiilen katılan kişilerdir. Kişiler suç örgütü üyeliğinden suçlanabilmesi için örgütün varlığından haberdar, bilerek ve isteyerek ona üye olması ve örgütün hiyerarşik yapısında da yerini almıştır. Diğer örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleyen TCK'nın 220/7. maddesi ise suç örgütüne bilerek isteyerek yardım eden kişi olarak eylemlere katılmışlardır. Buradaki "Yardım"ın örgüt üyeliği seviyesinde değildir" denildi.

SADAKAT İLE HAREKET ETTİLER

İddianamede, şüpheli İlyas Saral tarafından kurulan suç örgütünün yine şüpheliler Mehmet Aziz Saral ve Cem Esmer tarafından yönetildiği, bu şüphelilerin emir ve direktifleri doğrultusunda diğer şüphelilerin sadakat ile hareket ederek suç örgütüne üye oldukları ve belirlenen plan dâhilinde suç eylemlerine katıldıkları kaydedildi.

Savcılık, "Soruşturmaya konu şüphelilerin oluşturdukları suç örgütünün, aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, "Suç İşlemek Amacı ile Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek, Yağma, Yağmaya Teşebbüs, Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve 6136 SKM" eylemlerini gerçekleştirdikleri yönde kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmiştir" dedi.

Savcılık şüpheliler hakkında atılı suçlar kapsamında hapis cezası talep etti. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.