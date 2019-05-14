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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:05

1,5 yaşındaki 'den hala haber yok!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Kurnaz'ın bulunması için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.


Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmalarından sekizinci günde de sonuç alınamadı.

'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara, İl Jandarma ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim ile AFAD görevlileri katıldı.

Aramalarda, kadavra arama köpeği de kullanıldı.

Minik Ecrin'e, sekinci günde de ulaşılamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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