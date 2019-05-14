Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Muzaffer Şeker atandı.

İller Bankası A.Ş Genel Müdür Yardımcılıklarına Nurullah Öztürk ve Volkan Bektaş getirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına ise Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal Tırnakçı'nın ataması yapıldı.

13 İLE YENİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığının atama kararları ile Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bekir Kurtoğlu, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Halil Çalışır, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Burhan Torun, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Adnan İpekdal, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Teoman Karaca, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Aydın Aslan getirildi.

Ayrıca Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç atandı.