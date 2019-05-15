Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine ekiplerce baskın düzenlendi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen polisler ile kadınların da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.