Neredesin Ecrin

Kayıp Ecrin, eğitimli 5 köpekle aranıyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Samsun'da 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, geçen salı günü ortadan kayboldu. Jandarma ile AFAD ve UMKE ekipleri devreye girdi. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Arama çalışmalarına dün de devam edildi. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalara başlandı. Aramalarda canlı arama köpekleri 'Çiçi', 'Mali' ve 'Kito', kadavra arama köpeği 'Abrek' ve iz takip köpeği 'Ovit' de kullanılıyor. Minik Ecrin'in yakınları ve mahalleli de arama çalışmalarına katılıyor.
- Yaşam
- 12.05.2019
- Gazete
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