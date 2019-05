İftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlık çağrısı yapan Bahçeli "Neyin hodri meydanı, dokunulmazlığı getireceksen sen getireceksin, fezleke yoluyla gelirse de oyumuz belli" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha dokunulmazlık çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli ''Bu kadar aşırı, karıştırıcı konuşmayı yapan bir kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir. 'Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım' şeklinde bir teklif gelirse ilk müspet oyu vereceğimi söyledim. Böyle olmadığı takdirde savcılar soruşturma başlatırsa dokunulmazlığın kaldırılması noktasında bir fezleke talebinde bulunabilirler. O zaman bizim kanaatimizde bir değişiklik olmaz. CHP'nin bazı sözcüleri 'hodri meydan' diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen bu dokunulmazlığı sen getirecektin'' dedi.



''HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' DİYEN FETÖ'CÜLER, PKK'LILAR VAR''

Bahçeli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



''2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak'a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış.''

İMAMOĞLU'NDAN FETÖ SLOGANI

İşte CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ sloganı kullandığının kanıtı...

26 Aralık 2014: FETÖ elabaşı Gülen

7 Ocak 2014: FETÖ'cü kaçak Emre Uslu





TÜSİAD'IN VE BAZI SANATÇILARIN MESAJLARINA TEPKİ

Bahçeli'nin hedefinde "Seçim ortamına dönmek kaygı verici" diyen TÜSİAD, İmamoğlu'na destek mesajı veren sanatçılar ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak da vardı.

MHP lideri ''Siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Böyle şey olmaz. Yazık bu memlekete. TÜSİAD'ı halk da kabul etmiyor alternatifleri de doğmuştur. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin, çok sayıda taraftarı bulunan kulübü bir kişi bu şekilde istismar edemesin'' değerlendirmesinde bulundu.



MHP'NİN SEÇİM KAMPANYASI

Bahçeli 23 Haziran'da ''Hemşehri harekatı'' adını verdikleri bir kampanya uygulayacaklarını söyleyerek, ''Hemşehrilik ruhunu harekete geçirerek katkı sağlayacağımızı düşündük, İstanbul'da 250 binden fazla hemşehrisi olan illerin esas alarak çalışmayı başlattık'' diye konuştu.

HIRSIZIN ÜSTÜNÜ ÖRTMENİN MANASI YOK

(CHP'nin İstanbul'daki diğer seçimlerin de iptali itirazı)

Bahçeli, "Tartışma tamamen büyükşehir belediye başkanlığı üzerinde yapılmıştır. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin 25'ini Cumhur İttifakı kazanmışken buraya bir itiraz yapmıyorsunuz, mazbatanın verilmesi için YSK'ya çok büyük övgüler yağdırıyorsunuz. Sonunda 28 bin oydan 13 bine düşünce bu sefer de şaibeler olduğu ortaya çıkıyor. Şaibeler 39 ilçede sadece 2 yerde kendini gösteriyor. Oralara da itirazlar yapılıyor. Şimdi kalkıp halkı aldatmanın bir manası yok. 'Efendim filan tarihten itibaren seçimler iptal edilmelidir' diyor. Bütün bunların hepsinin altı başka anlam taşır. Seçimler iptal edildikten sonra ne olacak? 24 Haziran'ı iptal ettiniz, 2015'i iptal ettiniz. Geriye doğru giderseniz 1946'ya kadar var. Sonra bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Milleti aldatmasınlar. Oyların nereden çalındığının üzerinde mutabakat kuracakları yerde hırsızın üstünü örtmenin bir manası yok." dedi.