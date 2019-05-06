Devlet Bahçeli: İstanbul'a Mitili atacağım

Seçimde pek çok karanlık nokta vardır. Yolsuzluk belgelenmiştir. Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız.
Eğer seçim tekrarlanırsa son güne kadar İstanbul'da bulunacağım. Karargah kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım.
* Mitil: Yüz geçirilmemiş yatak-yorgan
Eğer seçim tekrarlanırsa son güne kadar İstanbul'da bulunacağım. Karargah kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım.
* Mitil: Yüz geçirilmemiş yatak-yorgan
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