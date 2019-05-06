Devlet Bahçeli: İstanbul'a Mitili atacağım MHP lideri, Büyükşehir seçimi yenilendiği takdirde İstanbul'a karargah kuracağını söyledi...

Seçimde pek çok karanlık nokta vardır. Yolsuzluk belgelenmiştir. Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız.

Eğer seçim tekrarlanırsa son güne kadar İstanbul'da bulunacağım. Karargah kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım.



* Mitil: Yüz geçirilmemiş yatak-yorgan