Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık; mesajları yorumladık; 31 Mart'ın kazananı Cumhur İttifakı'dır." dedi. MHP lideri Bahçeli, "YSK'nın kararına saygı duyuyoruz. YSK adaletli kararla milletin yüreğine su serpti." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Kurul üyelerine 'çete' demek sakat bir zihniyettir." diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

''Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Gönüller alınmalı dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Türkiyemizin ufkunu perdeleyen ne varsa bertaraf edilmelidir. Oyalanamazyız karanlık senaryoları alttan alamayız. Yeter ki samimi olunsun ortak akla riayet edilsin iyi niyet hakim olsun.

''KUTUPLAŞARAK MESAFE ALAMAYIZ''

Kutuplaşarak mesafe alamayız. Herkes aklını başına almalıdırı. Bizim terk edecek bir yurdumuz yoktur. MHP olarak safımız Türkiye'nin safı. Önümüze bakmalıyız. Siyasi ekonomik bekamızı fedakarlıkla korumalıyız. Biz Türk milletiyiz Türkiye'yiz binlerce yıllık Türk tarihinin bereketiyiz.

''31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI'DIR''

Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.

YSK'NIN KARARINA TARTIŞMASIZ SAYGI DUYUYORUZ

6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın halkın hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak çarpıtmak darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.

CUMHUR İTTİFAKI NEDENİYLE KUYRUK ACISI ÇEKEN VARMIŞ

Cumhur İttifakı'na yönelik sistemli tuzaklarla ilgili söyleceklerim vardır. Cumhur İttifakı'nın karışmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş dışarı fırlamışlar fitne oklarını fırlatamaya başlamıştır. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış. Televizyonları açın zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar. Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür.

''İKİ PARTİNİN TOPLAM OYU YÜZDE 60,42 DÜZEYİNDEDİR''

Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18,81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.

''CUMHUR İTTİFAKI'NDAN PKK MEMNUNİYETSİZ CHP DÜNDEN HAZIMSIZ''

Mert olduk dik durduk milli bekamızın etrafında çelikten irademizle birleştik. AK Parti ile ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı'ndan PKK memnuniyetsiz CHP dünden hazımsız. Cumhur İttifakı dediniz mi HDP'yi afakanlar basar Türk düşmanlarının şaftı kayar. Zillet ittifakına hizmet eden güruhun hangi iftiraları attığı aslında meselemiz değildir. Varsın çıkarcılar işbirliği yapsınlar. Biz bunların alayına yeteriz.

''EKONOMİK OPERASYON SİYASİ KUMPASA EŞLİK ETMEKTEDİR''

Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Türkiye ekonomisi hedef alanlara çıtını çıkarmayıp batıyoruz diyenler kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin bozulmasından adeta mutluluk duyanlar bu vatanın mensubu olamazlar. Bunlar bizim gibi duyamazlar duramazlar. YSK'nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır? 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı sermaye gruplarının döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunlarını neye yoralım?

''YA F-35 YA S-400 DAYATMASI İLE SABRIMIZI TEST EDİYORLAR''

Biber patlıcan patates edebiyatıyla işsizli edebiyatı yapmak çarpıklıktır. S-400 alacağız diyoruz alamazsını bedeli ağır olur diyorlar. F-35 üretim sürecinde varız diyoruz S-400'den vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçaramazsınız diyorlar. Ya F-35 ya S-400 dayatması ile sabrımızı test ediyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.''

''CANSA CAN KANSA KAN BEDELSE BEDEL''

Terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdürülmeli ihanetin kökü kurutulmalıdır. Cansa can kansa kan bedelse bedel. Bu vatana millete milli bekaya feda olsun. Bütün bu gelişmeler karşısında ABD ile nasıl müttefik olacağız? ABD açık dürüst adaletli samimi hiç değildir. Türkiye'yi NATO üyeliği ile tehdit etmek düşmanlık ötesi bir uygulamadır. Cumhur İttifakı'na dil uzatan ahmakların emperyalizme itirazları neredeyse yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NA ''KAPAK'' YANITI

Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş.

DOKUNULMAZLIK ÇAĞRISI

Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Yargıya 'çete' diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsen namerdim diyorum.''

SORULARI YANITLADI

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, ''YSK üyelerine çete demenin suç olduğu kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu dokunulmazlığın kaldırılmasını istesin ilk oyu ben vereceğim'' dedi.

Abdullah Gül'ün YSK kararına yorumu da sorulan Bahçeli, ''Abdullah Gül'ün Twitter'daki mesajını okudum 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısıyla aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdikiyle ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasını da hiç olmazsa saygı duysun'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin adayı değil bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptığını, öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdiğini, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini, belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden eklediğini anlatmış ve "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" demişti.