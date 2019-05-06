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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:40

SON DAKİKA... : 'nın kararına saygı duyuyoruz

'nın lerini iptal etmesi üzerine Genel Başkanı 'den açıklama geldi. Bahçeli, "YSK'nın kararına saygı duyuroruz" dedi.

Bahçeli'den YSK'nın kararına ilişkin açıklama

, lerini yapılan usulsüzlüklerden dolayı iptal etti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ve mazbatanın iptaline verilen karar sonrası 'de toplantı yapıldı.

YSK'nın İstanbul seçimleri için verdiği karar sonrası MHP liderdi kurmaylarını topladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK'nın kararına saygı duyuroruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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