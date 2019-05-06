YSK, İstanbul seçimlerini yapılan usulsüzlüklerden dolayı iptal etti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ve mazbatanın iptaline verilen karar sonrası MHP'de toplantı yapıldı.

YSK'nın İstanbul seçimleri için verdiği karar sonrası MHP liderdi Devlet Bahçeli kurmaylarını topladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK'nın kararına saygı duyuroruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.