Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün 'Güllaç tatlısı' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Güllaç tatlısı ise merak konusu oldu. Güllaç tatlısı Malzemeleri neler? İşte Güllaç tatlısı tarifi... Güllaç nasıl yapılır? Bugün Gelinim Mutfakta programı kaldığı yerden Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Gelinler bugün güllaç yaptılar. Peki güllaç nasıl yapılır? Tarifi nedir? Detaylar haberimizde...

Güllaç nasıl yapılır? Fatih Ürek'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programının bugün 300.bölümü ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabetin olduğu programda bugün güllaç yapılıyor. Peki güllaç nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

GÜLLAÇ

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

File fıstık

Ceviz

Nar tanesi

Şok Market 11 Mayıs aktüel kataloğu yayımlandı! Bu haftanın indirimleri!Şok Market 11 Mayıs aktüel kataloğu yayımlandı! Bu haftanın indirimleri!

Popüler Haberler

Yapılışı:

Sütü kaynatmadan ocak üzerinde ılık bir hale getirin ve güllaç yapraklarının her birini ıslatın.

Aralara ceviz ve fıstık serpebilirsiniz.

Her katı ıslatıp üst üste koyun.

Gül suyunu da süte karıştırın.

Üzerini süsleyin.

Güllaç tatlısı nasıl yapılır?

Gelinim mutfakta Güllaç tatlısı tarifi..Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün 'Güllaç tatlısı' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Güllaç tatlısı ise merak konusu oldu. Güllaç tatlısı Malzemeleri neler? İşte Güllaç tatlısı tarifi...

12 adet güllaç yaprağı3 litre süt3 su bardağı toz şeker1 paket vanilin2 su bardağı ceviz içiÜzeri için:8 adet çilek8 adet taze nane yaprakları4 yemek kaşığı toz antep fıstığı4 yemek kaşığı ceviz içi (ince çekilmişGüllaç Tarifi Nasıl Yapılır?Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin.1 paket vanilini de sütün içerisine ilave ettikten sonra orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın.2 su bardağı cevizi irili ufaklı, dişe gelir kıvamda olacak şekilde bıçakla doğrayın.Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin.Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarından ekleyin.Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığına ve hepsinin iyice ıslandığına emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirin.Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra doğradığınız cevizleri bol bol dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak üzerine ekleyin.Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek porsiyonlayın.Taze nane yaprakları, çilek, dövülmüş ceviz ve toz fıstık ile süsleyip, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.