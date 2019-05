10 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka diyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı oldukça merak ediliyor. 10 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimiz içinde güncellenecektir. Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

9 Mayıs'ta Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kadayıf Mantısı" ile yarıştılar. Gün değerlendirmesi ardından; 9 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, Gülcan'ı 11 puanla Güngör takip etti. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Ezgi 13 puanla günü ikinci tamamladı.

8 Mayıs'ta gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza'yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelinler 14 puanla Ezgi ve Güngör oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Ceren aldı.

Sevim Kaynana:

Güngör: 1 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Gülcan: 4 puan

Ceren: 5 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 3 puan (kendi gelini)

Güngör: 5 puan

Gülcan: 3 puan

Ceren: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Ceren: 1 puan

Güngör: 5 puan

Nesibe Kaynana:

Ceren: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 4 puan

Ezgi: 5 puan

Güngör: 3 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 25

Güngör 24

Ezgi: 31

Ceren: 12

GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 4 puanla Ceren aldı. Gelinim Mutfakta'da 18 puanla günün birincisi olan Gülcan, çeyrek altının da sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 3 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Gülcan: 2 puan

Ceren: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 2 puan

Gülcan: 3 puan

Ceren: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Ceren: 1 puan

Güngör: 3 puan

Nesibe Kaynana:

Ceren: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 5 puan

Ezgi: 2 puan

Güngör: 2 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 12

Güngör 10

Ezgi: 17

Ceren: 4

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

En düşük puanı alıp elenen gelin Aysel oldu. Haftannın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise Gülcan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURU FORMU

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'ya başvurmak için kanalın sitesindeki ilgili formun doldurulması gerekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Resim ekleme bölümünden resminizi yükleyerek ve Kanal D'nin Gelinim Mutfakta sayfasında sorulan sorulara doğru cevap vererek başvurma işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. Ajanslardan gelen kişilerin değil tamamen içimizden kişilerin yarıştığı program reyting rekorları kırıyor.

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.