Güllaç nasıl yapılır? Ramazan tatlısı güllaç tarifi 05.05.2019 13:45

İftar sofralarının vazgeçilmezi güllaç bu yıl da sofralarımızı süslemeye devam edecek. Tatlıcılar ramazan ayının gelmesi ile birlikte güllaç siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Peki iftar sofralarının olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi...

Ramazan'ın gelmesiyle gözlerimiz Güllaç tatlısını aramaya başladı. Özellikle Ramazan'da yapılan Güllaç pratik bir yapıma sahipken ve aynı zamanda çok lezzetli bir tatlıdır. İşte Güllaç tarifi için ayrıntılı olarak hazırladığımız haberimiz....



Güllaç için malzemeler

*10 Güllaç yaprağı

*1,5 litre süt

*2 bardak şeker

*Parça ceviz

*Gül suyu (İsteğe göre)

*Vanilya

Üzeri için malzemeler

*File fıstık

*Ceviz

*Nar

*Antep fıstığı (Toz halinde)

Güllaç yapımı

Derin bir tencerenin içine süt ve şeker konulur ve şeker eriyinceye kadar ısıtın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Süt el yakmayacak bir kıvamdayken altını kapatın.



Güllaç yaprakları ortadan ikiye kırın. Derin bir tepsiye 2 kepçe süt alıp üzerine güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine koyun. Üzerine tekrar süt dökün. Beşinci sıradan sonra üzerine ceviz dökün. Kalan süt ve güllacı da aynı şekilde cevizlerin üzerine sırayla koyun. Dilerseniz son bir bardak sütün içine gül suyu koyup bu şekilde dökebilirsiniz.

Daha sonra tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine nar, fıstık ve fıstık veya vişne dökerek servis edebilirsiniz.

Güllaç yapmanın püf noktası

*Güllaç yaprağı sütle iyice yumuşamalı.

*Gül suyu yerine nar suyu da kullanılabilir.

*Güllacın arasına ceviz koyuyorsanız tatlıyı aynı gün bitirmelisiniz. Aksi halde tatlı kararır.