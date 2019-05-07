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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 15:52

Eş Genel Başkanı yine yoldaşı 'ye göz kırptı: 'ta ne yaptıysak o!

Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen , Kandil'in sözcüsü KK ile kol kola girmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı her defasında HDPKK ile yaptıkları ittifakı inkar etmeye devam etse de HDP Eş Genel Başkanı yine yaptığı açıklamalarla CHP'ye göz kırptı. HDP grup toplantısında konuşan Temelli, "Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz.” diyerek CHP'ye desteğini yine açık açık ilan etti.

Yine yoldaşı CHP'ye göz kırptı!

Eş Genel Başkanı , seçimlerini iptal ederek yenilenmesine hükmeden 'nun () bütün meşruiyetini kaybettiğini ileri sürerek skandala imza attı. Sezai Temelli, "Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz." diyerek 'ye destek olacaklarını alanen itiraf etti.

YSK'YA SKANDAL BENZETME
HDP grup toplantısında konuşan Temelli, YSK'nın 'lıların mazbata almasını engelleyen kararına ilişkin şunları söyledi:

"KHK ile ihraç ettiler, mahkeme yolunu kapattılar ondan öteye YSK eliyle vatandaşlı hakkını gaspetmeye çalıştılar. YSK'ya KHK ile ihraç edilenlerin durumu soruldu. Hiçbir mahsur yoktur denildi. Bugün mecliste 10 tane KHK ile ihraç edilmiş milletvekili var. KHK ile ilgili bir sıkıntını olup olmayacağı bizzat YSK'ya soruldu. YSK olağanüstü hal döneminin hukukuna tabii olarak tüm bu arkadaşlarımıza tuzak kurdu. Tuzakçıdır. Yüksek Seçim Kurulu değildir, Yüksek Sahtekarlık Kurulu'dur."

YİNE CHP'YE GÖZ KIRPTI
Temelli, seçiminde 'Üç tane belediye başkanlığı, beş tane belediye meclis üyeliği pazarlığı' yapmadıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Tam tersine 'nin özlemini duyduğu barışın yolunu açmak için mücadele ettik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz."

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