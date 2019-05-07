HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul seçimlerini iptal ederek yenilenmesine hükmeden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bütün meşruiyetini kaybettiğini ileri sürerek skandala imza attı. Sezai Temelli, "Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz." diyerek CHP'ye destek olacaklarını alanen itiraf etti.

YSK'YA SKANDAL BENZETME

HDP grup toplantısında konuşan Temelli, YSK'nın KHK'lıların mazbata almasını engelleyen kararına ilişkin şunları söyledi:

"KHK ile ihraç ettiler, mahkeme yolunu kapattılar ondan öteye YSK eliyle vatandaşlı hakkını gaspetmeye çalıştılar. YSK'ya KHK ile ihraç edilenlerin durumu soruldu. Hiçbir mahsur yoktur denildi. Bugün mecliste 10 tane KHK ile ihraç edilmiş milletvekili var. KHK ile ilgili bir sıkıntını olup olmayacağı bizzat YSK'ya soruldu. YSK olağanüstü hal döneminin hukukuna tabii olarak tüm bu arkadaşlarımıza tuzak kurdu. Tuzakçıdır. Yüksek Seçim Kurulu değildir, Yüksek Sahtekarlık Kurulu'dur."

YİNE CHP'YE GÖZ KIRPTI

Temelli, 31 Mart seçiminde 'Üç tane belediye başkanlığı, beş tane belediye meclis üyeliği pazarlığı' yapmadıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Tam tersine Türkiye'nin özlemini duyduğu barışın yolunu açmak için mücadele ettik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz."