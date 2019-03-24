CHP, PKK'nın uzantısı HDP ile gizli ittifakta birleşti. 31 Mart seçimleri için son düzlüğe girilirken, HDP artık CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile kurduğu ittifakı gizlemedi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçilirse bizim sayemizde" diyerek Kandil ittifakını gözler önüne serdi. Son açıklama, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Parti tabanına "Oy kullanma' çağrısında bulunan Demirtaş, şunları söyledi: "Batı'da CHP ve İYİ Parti adaylarını destekleyeceğiz. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti'ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir."
- Güncel
- 24.03.2019
- Gazete
HDP’nin oyları İYİ Parti ve CHP’ye
‘Kandil ittifakı’ gözler önüne serildi. Son itiraf HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan geldi: CHP ve İYİ Parti’nin adaylarını destekleyeceğiz.
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