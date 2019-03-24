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’nin oyları İYİ Parti ve ’ye

‘Kandil ittifakı’ gözler önüne serildi. Son itiraf ’nin eski Eş Genel Başkanı ’tan geldi: ve İYİ Parti’nin adaylarını destekleyeceğiz.

HDP’nin oyları İYİ Parti ve CHP’ye
CHP, 'nın uzantısı ile gizli ittifakta birleşti. 31 Mart seçimleri için son düzlüğe girilirken, HDP artık , İYİ Parti ve Saadet Partisi ile kurduğu ittifakı gizlemedi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, " ve seçilirse bizim sayemizde" diyerek Kandil ittifakını gözler önüne serdi. Son açıklama, Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Parti tabanına "Oy kullanma' çağrısında bulunan Demirtaş, şunları söyledi: "Batı'da CHP ve İYİ Parti adaylarını destekleyeceğiz. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti'ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir."

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