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  • 26.03.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 18:06

Eş Genel Başkanı 'nin mitingine desteği

Eş Genel Başkanı 'nin 'daki konuşmasına, 'nin adayı 'a ait otobüsü ile miting alanlarına seçmen taşındı.

HDP mitingine CHP desteği

, 'nin Millet İttifakı'nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsa da her geçen gün yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor.

CHP ve İyi Parti'nin örtülü ittifak yaptığı HDP'nin Eş Genel Başkanı 'nin 'da düzenlediği mitingde tam destek verdiği görüntülendi.

Temelli'nin yaptığı konuşma sırasında Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'ın otobüsleri ve anons arabaları miting alanına seçmen taşıdı.

Seçmen taşımakla yetinmeyen araçlardan anons ve başkan adayı Karalar'ın şarkıları çalındı.

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