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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 15:29

İşte 10 soruda yenilenen i

(), 'nin sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, 'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta Pazar günü yeniden oy verecek.

İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.

İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri....

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