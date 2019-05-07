İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.
İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri....
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.
İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri....
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