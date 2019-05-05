Sahurda yoğurt tüketin

On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, sahurda aşırı yemek yememek gerektiğini açıkladı. Bu öğünde kahvaltının hafif ve sağlıklı bir tercih olacağını belirten Prof. Dr. Şentürk, "Sahurda sıvı gıda alımı ihmal edilmemelidir. Peynir, yumurta, eğer dokunmuyorsa süt veya yoğurt yenilebilir" ifadelerini kullandı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "İftarda daha çok sebze yemekleri yenilmeli. Yemekler çok yavaş tüketilmelidir. İftarda yağlı, ağır gıdaların tüketilmesi, gastrit veya reflü gibi hastalıkları tetikleyebilir."
- Sağlık
- 05.05.2019
- Gazete
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