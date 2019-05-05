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da tüketin

da tüketmek, hem vücudun su ihtiyacını karşılıyor hem de halsizliği bitiriyor.

Sahurda yoğurt tüketin
On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, da aşırı yemek yememek gerektiğini açıkladı. Bu öğünde kahvaltının hafif ve sağlıklı bir tercih olacağını belirten Prof. Dr. Şentürk, "Sahurda sıvı gıda alımı ihmal edilmemelidir. Peynir, yumurta, eğer dokunmuyorsa süt veya yoğurt yenilebilir" ifadelerini kullandı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: " daha çok sebze yemekleri yenilmeli. Yemekler çok yavaş tüketilmelidir. da yağlı, ağır gıdaların tüketilmesi, gastrit veya reflü gibi hastalıkları tetikleyebilir."

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