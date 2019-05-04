Ramazan paketi içerikleri neler? Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayında iftar sofralarını renklendirmek için menüler hazırlanmaya başladı. Marketlerin satışa sunduğu Ramazan kolileri son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Migros marketler 3 farklı Ramazan kolisini satışa sundu. Metro marketler ise 4 farklı Ramazan paketi seçenekleri sunuyor. İşte haberimizde derlediğimiz BİM, A101, ŞOK, Migros, Metro ve CarrefourSA Ramazan paketi içerikleri ve fiyatları...

BİM RAMAZAN PAKETİ

BİM marketlerin Ramazan kolisi ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. BİM tarafından Ramazan paketi içeriği yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

A101 RAMAZAN PAKETİ

A101 marketlerin Ramazan paketi henüz belli olmadı.. A101 tarafından Ramazan paketi içeriği yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ŞOK RAMAZAN PAKETİ

ŞOK Market'in Ramazan paketi bu yıl 49,90 TL'den satışa sunuldu.

İşte ŞOK Ramazan kolisi içerikleri

Piyale Burgu Makarna 500 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 gr

Altınküp Küp Şeker 1000 gr 1000 gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 400 gr

Tukaş Domates Salçası 410 gr

Deren Filiz Çayı 500 gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 lt

Piyale Un 1000 gr

Piyale Kakaolu Puding 150 gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 gr

MİGROS RAMAZAN PAKETİ

Migros 3 farklı Ramazan kolisi seçeneği sunuyor. Bunlar Ramazan Lezzet Paketi 64,90 TL, Ramazan Bereket Paketi 36,90 TL ve Ramazan Ziyafet Paketi 89,90 TL

Ramazan Lezzet Paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Ramazan Bereket Paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg

Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Veronelli Kalem Makarna 500 G

Veronelli Spaghetti Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Tukaş Ahududu Reçeli 380 G

Anavarza Çiçek Balı 220 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G

Pakmaya Güllü Puding 85 G

Arbella İrmik 500 G

Kral Cinbaba 140 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

Coca-Cola Zero 1 L

Sprite 1 L

Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L

METRO MARKET RAMAZAN PAKETİ

Metro market ise 4 farklı Ramazan kolisi seçenekleri sunuyor. İşte içerikler;









CARREFOURSA RAMAZAN PAKETİ

CarrefourSA'nın Ramazan paketi ise şu şekilde;

Klasik Ramazan Kolisi

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1

Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Lipton D.Karadeniz Çay 500 Gr 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1

Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1

Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1

Kenton Sakızlı Muhallebi 150 Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1

Yedigün Portakal 1 Lt 1

Süper Ramazan Kolisi

Duru Haşlanmış Nohut 400 Gr 1

Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1

Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Ofçay Harman 500 Gr 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Torku Küp Şeker 750 Gr 1

Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1

Tarım Kredi İnce Uzun Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1

Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1

Tukaş Bezelye 830 Gr 1

Cem Zeytin 200 Gr 1

Torku Helva 200 Gr 1

Torku Çik. Krema 180 Gr 1

Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr 1

Pepsı Twıst 1 Lt 1

Çamlıca Gazoz 1 Lt 1

Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1

Mega Ramazan Kolisi

Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1

Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Ofçay Harman 500 Gr 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Torku Toz Şeker 1 Kg 1

Torku Küp Şeker 750 Gr 1

Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1

Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 2

Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1

Tukaş Bezelye 830 Gr 1

Tarım Kredi Nohut 1 Kg 1

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 Gr 1

Torku Helva 200 Gr 1

Torku Çik. Krema 180 Gr 1

Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1

Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr 1

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Çamlıca Gazoz 1 Lt 1

Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1

Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1

Lüks Ramazan Kolisi

Yudum Ayçiçek Yağı 1Lt 1

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 500 Ml Yumuşak Lezzet 1

Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Tarım Kredi Nohut 1 Kg 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Torku Toz Şeker 1 Kg 1

Torku Küp Şeker 750 Gr 1

Tat Domates Salçası 830 Gr 1

Ankara Burgu Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1

Bizim Mutfak Bakliyatlı Maş Çorbası 54 Gr 1

Bizim Bulyon 6'Lı 1

Tukaş Bezelye 830 Gr 1

Lipton.D.Karadeniz Dem.Poşet 48 Li 2

Mb Siyah Zeytin Elit 400G (351-380) 1

Torku Helva 200 Gr 1

Ülker Çokokrem 350 Gr 1

Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1

Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr 1

Filiz İrmik 500 Gr 1

Pakmaya Güllü Puding 85 Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 Gr 1

Dardanel Ton 160 Gr 1

Sarıkız Sade Maden Suyu 200 Ml Cam 1

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 Ml Cam 1

Uludağ Ramazan Şerbeti 1Lt Pet 1

Doğanay Şekersiz Limonata 1 Lt Pet 1

Çamlıca Gazoz 1 Lt 1

Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1

Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1