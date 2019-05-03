Kurban bayramı tatili kaç gün, hangi ayda?

2019 yılında Kurban bayramı ne zaman sorusu şimdiden merak ediliyor. Vatandaşlar tatil planları yapmak için Kurban bayramı tatili bu sene kaç gün olacak diye merak ediyor. Kurban Bayramının arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü olacak.

2019 BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

RAMAZAN BAYRAMI:

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

KURBAN BAYRAMI:

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı ise 11 Ağustos Pazar, Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılının Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran'da başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.