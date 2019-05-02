İstanbul Büyükçekmece'deki sahte seçmen skandalının ardından bir benzerinin de Beylikdüzü İlçesi'nde yaşandığı ortaya çıktı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde oy kullanacakları adrese bakmak isteyen Hüseyin Özgün, E Devlet'te bulunan 'Aynı Hanede Oturan Seçmenler' bölümüne bakınca şoke oldu. Kendi ikametine kayıtlı eşi ve kızının yanı sıra hiç tanımadığı iki isimle daha karşılaştı.

İKAMETİNDE KAYITLI İKİ YABANCI

Olayı anlatan Hüseyin Özgün şunları söyledi: Beylikdüzü'nün Kavaklı Beldesi'nde ikamet etmekteyiz. Burayı yazlık olarak kullanıyorum. 2005 yılından bu yana yılın yarısı burada ikamet ediyorum. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden bir gün önce E Devlet'e oy kullanacağım yere bakmak için girdim. 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' kısmından 'Aynı Hanede Oturan Seçmenler' bölümüne tıkladığımda ikametimde oturmayan ve hiçbir şekilde tanımadığım iki isimle karşılaştım. Mehmet Fethi Erhan ve Sevil Ülken isimli kişilerle aynı adreste oturduğum bilgisini görünce şaşırdım. Hemen muhtarımıza gittim. Konuyu anlattım. Kendisinin böyle bir şeyden haberinin olmadığını söyledi.

MUHTARIN DAHİ BİLGİSİ YOK

Ardından araştırmalarımda o iki ismin kim olduğunu ve neden benim ikametimde oturuyor göründüklerini öğrenemedim. Ardından Büyükçekmece'de meydana gelen sahte seçmen skandalını duyunca burada da böyle bir durumun olmasından şüphelendim. Ayrıca her seçim Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu'nda oy kullanıyorduk. Bu seçim Era Koleji'nde oy kullandık. Bu da bana garip gelen konulardan biri…"

SABAH