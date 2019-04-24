Sahte seçmen kaydı skandalı büyüyor! 2018 yılında 21 bin kişinin adres değişikliğini yapmış

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde sahte seçmen skandalı büyüyor.Resmi belgede sahtecilik ve 298 Sayılı Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın, 21 bin kişinin adres değişikliğini yaptığı tespit edildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Mehmet Özgür Samanlı'nın Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Altunok tarafından Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilmesinin yapıldığı tespit edildi.

6 KLASÖR, 7 BİN İŞLEM, YAKLAŞIK 21 BİN KİŞİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ!

Büyükçekmece Kaymakamlığı; sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı hakkında 2 Nisan 2019 tarihinde idari soruşturma başlattı.

Soruşturma görevlisi Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin tarafından hazırlanan raporda; Mehmet Özgür Samanlı'nın adres beyan formunda sahte işlemlerle, ikamet taşıma işlemlerini gerçekleştirdiğine yönelik iddiaların araştırıldığı ifade edildi.

Raporda; "Mehmet Özgür Samanlı'nın 12 Nisan 2017 tarihinde göreve başladığı Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde 2018 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemlerin tarafımıza teslim edilen evraklarda (6 klasör 7 bin işlem-yaklaşık 21 bin kişi adres değişikliği) adres değişikliği yapıldığı formlardan anlaşılmaktadır" denildi.

İMZALAR BİRBİRİNE BENZER

Raporda; vatandaşın beyanı ve imzası olmadan işlemlerin olduğu, birçok evraklarda imzaların birbirine benzer olduğuna dikkat çekildi.

SAMANLI'NIN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE GEÇİŞİNİ HAYRETTİN ALTUNOK GERÇEKLEŞTİRMİŞ!

Raporda; Mehmet Özgür Samanlı'nın, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Altunok tarafından Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne görevlendirme yapıldığına dikkat çekiliyor.

Hayrettin Altunok, Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Arslan ve Koordinatör Serpil Erdil imzalı 26 Mart 2017 tarihli yazıda; şöyle deniliyor: "Büyükçekmece Belediyesi'nde 4857 sayılı yasaya tabi olarak işçi statüsünde görev yapan Mehmet Özgür Samanlı'nın, 27 Mart 2017 tarihinden itibaren Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde Kimlik Kartı Projesi kapsamında geçici süre ile görev yapması hususunu 5393 sayılı yasanın 38. Maddesi uyarınca onaylarınıza arz ederim."

Hayrettin Altunok'un, 28 Mart 2017 tarihli yazısında ise; "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Nüfus Müdürlüklerinde kadroların eksik olması nedeniyle ilçemiz Nüfus Müdürlüğü'nde personel ihtiyacını karşılamak üzere Nüfus Müdürlüğü iş ve işlemlerini verimli yürütebilecek, kamu personeli statüsüne uygun belediyemizden görevli personel isminin kaymakamlığımıza bildirilmesi istenmiştir. İlgili yazılara istinaden Kimlik Kartı Projesi'nde görev almak üzere Büyükçekmece Belediyesi personeli Mehmet Özgür Samanlı görevlendirilmiştir" deniliyor.

KAZANCI: HAYRETTİN ALTUNOK'UN İMZASI VAR

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı soruşturma kapsamında verdiği ifadede; "Mehmet Özgür Samanlı'nın görevlendirme yazısında Belediye Başkan Vekili olarak Hayrettin Altunok'un imzası vardır. Muhtemelen o dönemde belediye başkanımız görev nedeniyle izinli yada yurtdışında olması nedeniyle başkanlık görevine Hayrettin Altunok vekalet etmekteydi" dedi.

YAZIR: BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır da, soruşturma kapsamında verdiği ifadede; "Adresleri oturulabilir şekilde sisteme ne şekilde kaydedildiğine dair bilgi sahibi değilim. Personel belediyeden başka kuruma görevlendirildiğinde görevlendirildiği tarihten sonraki yetki ve sorumluluk yeni görevlendirildiği kuruma aittir" iddiasında bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran ve Adem Yazır'ın, "resmi belgede sahtecilik" ve "298 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediği iddiasıyla şüpheli olduğu öğrenildi.





AKGÜN DE, SORUŞTURMA KAPSAMINDA ŞÜPHELİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sahte seçmen usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada şüpheli... Akgün'ün; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, "resmi belgede sahtecilik" ve "298 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıyor..



SAMANLI'NIN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ GÖREVİ

Raporda; Mehmet Özgür Samanlı'nın görevinin Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi ve çok dilli belgeleri tanzim ederek vatandaşlara vermek olduğu ifade edildi.

Kenan Kıran/Sabah