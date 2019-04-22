Büyükçekmece'de yaşanan sahte seçmen skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İlçede sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın, Almanya'dan da seçmen kaydı yaptığı ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN YAKIN ARKADAŞI

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanamazken, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan işadamı Adem Çukur ile Çukur'un çocukları ile damatlarının, Türkiye'ye gelip 31 Mart'ta Büyükçekmece'de oy kullandığı öğrenildi. Çukur'un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakın arkadaşı olduğu, seçim çalışmalarında bulunduğu ifade edildi.

ALMANYA'DA YAŞAMASINA RAĞMEN...

Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta iken belediyesi tarafından İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen ve ilçede sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın; Adem Çukur ve eşi, çocukları ile damatlarının Almanya'da yaşamasına rağmen Büyükçekmece'de oy kullanması için seçmen kaydı yaptığı ifade ediliyor. Adem Çukur, Funda Çukur ve Kerim Çukur'un, seçim günü belediye binası önünde fotoğraf çektirdiği ve "Ailecek oyumuzu kullandık. Mart'ın Sonu Bahar" diye paylaşım yaptığı öğrenildi.





Adem Çukur, seçimden sonra 3 Nisan'da ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le fotoğrafını paylaşmış ve "Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'ün Türkiye'nin rekortmen belediye başkanlığı 6. dönem mazbatası" diye yazmış, Çukur, 4 Nisan'da ise Ekrem İmamoğlu'yla birlikte fotoğraf paylaşmış ve "Başkan İmamoğlu'yla mazbataya bakıyoruz" yazmış.

Kenan Kıran/Sabah