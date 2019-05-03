Sigara kullanan tiryakiler Kent ne kadar, Kent Swich sigara ne kadar oldu, Rothman sigara paket fiyatı ne kadar şeklinde internette araştırma yapıyorlar. Sigaranın paket fiyatlarına uygulanan yeni zamlar sonrası hangi sigara, ne kadar oldu? Daha önce 9 TL olan sigara markası, 11 TL'ye yükseldi. Kent 10 liradan 12 TL'ye, Kent Swich ise 11 liradan 13 liraya yükseldi. İşte 2019 güncel yeni sigara fiyatları. Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır.

British Amerikan Tobacco grubu zamlı sigara listesi

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00

Rothm. 9.00 11.00

Lcky.Strk. 9.50 11.50

Vic. 9.50 11.50

Pll.Mll. 9.50 11.50

Tkl.2000 9.00 11.00

Tkl.2001 9.00 11.00

Smsn. 9.00 11.00

Smsn.216 9.00 11.00

Mltp. 9.00 11.00

Sigarada asgari maktu vergi yeniden artırıldı

Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı. 1 Ocak'ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28'den sıfıra indirilmişti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi. Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor. 1 Ocak'ta asgari maktu verginin sıfırlanmasının ardından, bazı sigara firmalarının fiyatlarda indirim yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.

ZAM GELMEYEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Zam gelmeyen sigaralar ise şu şekilde;

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır. Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır. Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır.

Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir. Sigaranın vücuda zararları nelerdir? Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır. Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar. Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Burunda koku alma duygusu azalır. Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

Pankreas kanseri riski artar. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur. Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir. İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir. Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür. Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir. Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür. Burunda koku alma duygusu azalır. Sigaranın akciğere verdiği zararlar Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor. Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.