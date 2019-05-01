Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 14:16

Son dakika: ve 'da operasyonu

ve 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda bir emniyet mensubu ve polislikten ihraç edilmiş 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova ve Bursa'da FETÖ operasyonu
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Polis, Yalova ve 'da eş zamanlı operasyonda biri komiser yardımcısı 9 zanlıyı yakaladı.

Diğer 8 şüphelinin ise meslekten ihraç edilmiş iki eski komiser yardımcısı ve 6 eski polis memuru olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının Yalova Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Yalova ve Bursa'da FETÖ operasyonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri