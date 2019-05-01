Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
Polis, Yalova ve Bursa'da eş zamanlı operasyonda biri komiser yardımcısı 9 zanlıyı yakaladı.
Diğer 8 şüphelinin ise meslekten ihraç edilmiş iki eski komiser yardımcısı ve 6 eski polis memuru olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 9 zanlının Yalova Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Polis, Yalova ve Bursa'da eş zamanlı operasyonda biri komiser yardımcısı 9 zanlıyı yakaladı.
Diğer 8 şüphelinin ise meslekten ihraç edilmiş iki eski komiser yardımcısı ve 6 eski polis memuru olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 9 zanlının Yalova Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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