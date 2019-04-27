CHP'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan sandık kurulu başkanları ve memurların listesine seçim öncesi ulaştığı ortaya çıktı.

CHP'li belediye başkan adaylarının seçim öncesi sandık kurulu başkanlarının cep telefonlarına mesaj gönderdiği tespit edildi. CHP'li adayların sandık başkanlarına gönderdiği mesajlarda; "31 Mart seçimlerinde aldığınız görev, hepimizin geleceği için çok önemlidir. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum" ifadeleri yer alıyor.





ÖZEL: CHP AK PARTİ'NİN VE DİĞER PARTİLERİN SEÇİM ÖNCESİNDE ALAMADIĞI SANDIK KURULU BAŞKANLARININ LİSTESİNE ULAŞMIŞ!

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel,31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'nin sandık kurulu başkanı listesine ulaştığını ve belediye başkan adaylarının sandık başkanlarına mesaj yazdığı açıkladı.

Recep Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Tebrik ediyorum CHP'yi AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini hem de cep telefonları ile birlikte alıp, belediye başkan adayları aşağıdaki mesajı çekmiş. Alkışlıyorum. Bravo....!" ifadelerini kullandı.





31 MART SEÇİMLERİNDEN BİR GÜN ÖNCE SANDIK BAŞKANINA MESAJ!

Recep Özel'in paylaşımında CHP Pendik Belediye Başkan adayı Salih Usta'nın 31 Mart seçimlerinde görevlendirilen sandık kurulu başkanlarına gönderdiği mesajlar da yer aldı.

CHP Pendik Belediye Başkan adayı Salih Usta'nın, 30 Mart 2019 tarihinde saat: 18.41'de sandık kurulu başkanına gönderdiği mesajda; "Değerli sandık başkanım. 31 Mart seçimlerinde aldığınız görev hepimizin geleceği için çok önemlidir. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum. CHP Pendik Belediye Başkan adayı Salih Usta"ifadeleri yer alıyor.





SEÇİMDEN 3 GÜN ÖNCE GÖNDERİLEN MESAJ

Salih Usta; 28 Mart 2019 tarihinde saat 13.01'de sandık kurulu gönderdiği mesaj da; "Değerli sandık başkanım. Adeta bir demokrasi şöleni havasında yaşanmasını temenni ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde aldığınız görev, hepimizin geleceği için çok önemlidir. Sağlam bir irade, yüksek görev bilinci gerektiren bu görevi hakkı ile yerinize getireceğinizden en ufak şüphemiz dahi yoktur. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum. CHP Pendik Belediye Başkan adayı Salih Usta" ifadelerini kullandı.

SANDIK BAŞINDAKİ 19 BİN 623 KİŞİ KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDAN SEÇİLMEDİ.

31 Mart yerel seçimlerinde sandık başındaki 19 bin 623 kişi kamu görevlileri arasından seçilmedi. 31 bin 280 sandık başkanından 6 bin 539'u; 31 bin 280 sandık kurulu memur üyesinin 13 bin 84'ünün kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiği tespit edildi.

SANDIK KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ ARAŞTIRILIYOR

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin (19 bin 623 kişi)araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre vermişti. İlgili ilçe seçim kurullarının araştırma yapması için verilen beş günlük sürenin dolmasının ardından araştırma sonuçlarını 29 Nisan Pazartesi günü YSK'ye göndermesi öngörülüyor.

Kurul; MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de ara karar verdi. Maltepe İlçe Seçim Kurulu'ndan da MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları beş gün içinde araştırmasını istedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiğine yönelik genelge yayınlamıştı.