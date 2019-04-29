Uçağı rötar yapan bir kadın, görevliye saldırdı. O anlar sosyal medyadan yayınlandı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. Reklamcı Funda Esenç, Bodrum uçağının rötar yaptığını öğrenince öfkelendi. Hiçbir suçu olmayan Yer Hizmetleri personeli T.S'ye küfürler etti. Sosyal medyada yayınlanan olay büyük tepki çekti. Havayolu şirketinin biletini iptal ettiği ve kara listeye aldığı kadın, sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu. T.S. ise savcılığa giderek şikayetçi oldu. Funda Esenç, daha sonra twitter'dan açıklama yaptı.

Şunları yazdı: "Yaptığım hareket kabul edilemez ve affedilemez niteliktedir. Bu bana büyük bir ders oldu. Bundan sonra hayatımda daha iyi bir insan olacağıma söz veriyorum. Tuğçe kardeşimden bin kez özür dilerim. Hukuki süreçte cezam ne ise kabulümdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Funda Esenç, Yer Hizmetleri personeli T.S'ye saldırdı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. O anları başka bir yolcu cep telefonuna kaydetti. Daha sonra ise sosyal medyadan yayınladı.