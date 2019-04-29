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’nda taşkınlık çıkartarak görevliye hakaret eden , Twitter’dan özür diledi

’nda , uçağı rötar yapınca, görevliye ağır hakaretler etti. Büyük tepki çekti. Twitter’dan özür diledi: Bana ders oldu. İyi bir insan olacağım.

Dersimi aldım

Uçağı rötar yapan bir kadın, görevliye saldırdı. O anlar dan yayınlandı. Olay geçtiğimiz günlerde 'nda yaşandı. Reklamcı Funda Esenç, uçağının rötar yaptığını öğrenince öfkelendi. Hiçbir suçu olmayan personeli T.S'ye küfürler etti. Sosyal medyada yayınlanan olay büyük tepki çekti. Havayolu şirketinin biletini iptal ettiği ve kara listeye aldığı kadın, sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu. T.S. ise savcılığa giderek şikayetçi oldu. , daha sonra twitter'dan açıklama yaptı.

Şunları yazdı: "Yaptığım hareket kabul edilemez ve affedilemez niteliktedir. Bu bana büyük bir ders oldu. Bundan sonra hayatımda daha iyi bir insan olacağıma söz veriyorum. Tuğçe kardeşimden bin kez özür dilerim. Hukuki süreçte cezam ne ise kabulümdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Funda Esenç, Yer Hizmetleri personeli T.S'ye saldırdı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. O anları başka bir yolcu cep telefonuna kaydetti. Daha sonra ise sosyal medyadan yayınladı.

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