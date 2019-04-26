Sosyal medya paylaşımlarına göre İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği havayolu şirketine ait uçağın rötar yaptığını öğrenen Funda Esenç, bir kadın görevliyle tartışmaya başladı. Önce hakaret eden ardından da küfür eden Funda Esenç'e diğer yolcular da tepki gösterdi. Çalışanın bir ara üstüne gitmesi sonrasında kendisini 'Fiziksel temas yok' sözleriyle korumaya çalışan Esenç'e bir kadın da; 'Bunları bana söyleseniz ben döverdim' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAPIYOR

Funda Esenç'in bu hareketleri sonrasında ismi Twitter'da gündeme oturdu. Instagram'da ise binlerce kişi fotoğraflarının altına yorumlar yazıp tepki gösteriyor.

CAN DÜNDAR'IN PROVOKASYONUNA DESTEK VERMİŞ

Funda Esenç, casusluktan aranan vatan haini Can Dündar'ın Twitter üzerinden yaptığı provokasyon çağrısına da sosyal medya hesabından destek vermiş.

FUNDA ESENÇ KİMDİR?

Özel bir şirkette Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışan Funda Esenç, aynı zamanda iletişim danışmanın olarak da mesleğini yapmaktadır.

Funda Esenç hakkında soruşturma açıldığı da Twitter'da iddia olarak yer aldı.