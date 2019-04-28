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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 01:51

Marmaray'da akılalmaz ! Az kalsın canından oluyordu

Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.

Akılalmaz iddialaşma! Az kalsın canından oluyordu

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişinin aralarında inatlaşması sonucu, şahıslardan B.D. Marmaray treninin üzerine çıktı. Marmaray'ın üzerinde yüksek elektrik akımına kapılıp yaralanan B.D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00'da Marmaray Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarında sı sonucu B.D. şahsın marmarayın üzerine çıktığı yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D. Hastaneye sevk edilmiş tahkikata başlanmıştır" denildi.

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