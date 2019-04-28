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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 06:17

'den geneli için son dakika uyarısı!

Marmara, , , Doğu ve Güneydoğu  Anadolu bölgesinin bazı illeri ile , ve  çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sürprizle karşılaşmak istemeyenler dikkat!

'den son dakika uyarısı... Marmara, , , Doğu ve bazı illeri ile , ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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