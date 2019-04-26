Gelen son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ARTIK UÇAMAYACAK

Öte yandan Bodrum'dan İstanbul'a dönüş bileti olan F.F.E'nin bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Biletinin iptal edildiği mesaj ile bildirilen F.F.E' ye ücreti iadesi yapıldı. Ayrıca söz konusu yolcunun Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çelebi Hava Sersvisi olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi A.Ş'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

ATLASGLOBAL'DEN AÇIKLAMA

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak, 25.04.2019 tarihli İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) KK-42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen son dakika bilgisine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.