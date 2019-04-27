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  • 28.04.2019 00:49
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 00:49

İmamoğlu'nun yoldaşı , 'lı 'a terörist diyemedi

'nun yanından ayırmadığı Başkanı 'na katıldığı bir TV programında 6 yıl önce kurucusu terörist ile ilgili yaptığı paylaşım soruldu.CHP'li Kaftancıoğlu sorulan soruyu, 'dünden bugüne hiç değişmedim' şeklinde yanıtlayarak PKK desteğini bir kez daha gözler önüne serdi!


Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve Başkanı , özel bir televizyon kanalında katıldığı programda skandal açıklamalarda bulundu.

Programa telefonla bağlanan Kaftancıoğlu'na 6 yıl önce 'nın kurucu üyelerinden hakkında attığı tweet hatırlatıldı. Kaftancıoğlu'na yine 'Sakine Cansız kimdir?' diye soruldu.



PKK KURUCUSUNA TERÖRİST DİYEMEDİ
Kaftancıoğlu soruya 'dünden bugüne değişmedim' diyerek PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'ı terörist olarak görmediğini söyledi.

'KATİL DEVLET' DEMİŞTİ
Kaftancıoğlu, "Tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15 Taksim'de" mesajı ile Ermenilerin yıllardır sürdürdüğü yalanı savunurken, kendi milletine katil demekten çekinmedi. Kongre devam ederken Halk TV'nin 'li Kaftancıoğlu'nun sözde soykırımla ilgili skandal paylaşımlarını sert ifadelerle haber yapması dikkat çekti.

DARBEYE DİRENEN VATANDAŞLA ALAY ETTİ!
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini kınamayan Kaftancıoğlu, sokağa dökülüp vatanını korurken şehit olan vatandaşlara terörist imasında bulundu. Kaftancıoğlu, darbe girişiminin ilk saatlerinde sosyal medyadan, 'Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha', 'Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin' şeklinde paylaşımlar yaptı.

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