Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , özel bir televizyon kanalında katıldığı programda skandal açıklamalarda bulundu.Programa telefonla bağlanan Kaftancıoğlu'na 6 yıl önce PKK 'nın kurucu üyelerinden Sakine Cansız hakkında attığı tweet hatırlatıldı. Kaftancıoğlu'na yinediye soruldu.Kaftancıoğlu soruyadiyerek PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'ı terörist olarak görmediğini söyledi.

'KATİL DEVLET' DEMİŞTİ

Kaftancıoğlu, "Tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15 Taksim'de" mesajı ile Ermenilerin yıllardır sürdürdüğü yalanı savunurken, kendi milletine katil demekten çekinmedi. Kongre devam ederken Halk TV'nin CHP'li Kaftancıoğlu'nun sözde soykırımla ilgili skandal paylaşımlarını sert ifadelerle haber yapması dikkat çekti.





DARBEYE DİRENEN VATANDAŞLA ALAY ETTİ!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini kınamayan Kaftancıoğlu, sokağa dökülüp vatanını korurken şehit olan vatandaşlara terörist imasında bulundu. Kaftancıoğlu, darbe girişiminin ilk saatlerinde sosyal medyadan, 'Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha', 'Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin' şeklinde paylaşımlar yaptı.