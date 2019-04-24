Ekrem İmamoğlu 'nun göreve başladığı andan itibaren yanından ayırmadığı, "eşbaşkan" pozları vererek kendine partide yeni roller biçen Kaftancıoğlu skandallara doymuyor! CHP 'nin İslamofobik il başkanı Kaftancıoğlu, bugüne kadar özellikle dini ve milli değerlere savurduğu hakaret ve tehditlerle tanınıyor...CHP'nin İstanbul 'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair,dedi.Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını,dedi.

DHKP-C'YE GÖZ KIRPTI

Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası yaptığı açıklamalarda partinin geleceği hakkında ipuçları verdi. Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul'da genel başkanımızı koruyacaktır" diyerek yakın ilişki içerisinde bulunduğu DHKP-C'ye göz kırptı.

Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP il örgütünde birçok DHKP-C'li militanın olduğu biliniyor. CHP üyesi DHKP-C'liler daha önce İstanbul'un belli yerlerinde terör eylemleri yapmıştı..HDP ile gizli ittifak yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde tartışmalı bir şekilde mazbata alan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya 14 belediye başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı öncesi CHP adına belediyedeki 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesi konusu gündeme geldi. CHP tüzüğüne göre encümen ve komisyon üyelerinin kapalı oylama açık tasnif şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Ancak Kaftancıoğlu, 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerini kendisinin belirleyeceğini söyledi, yetkiyi aldı..Türkiye'yi terör örgütlerine peşkeş çekmek isteyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanmasının ardından bu peşkeşe İstanbul ile başlayan CHP zihniyetinin en önemli figürlerinden olan Kaftancıoğlu, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımla 24 Nisan 1915'te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulundu..Canan Kaftancıoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından,ifadelerini kullanmış..