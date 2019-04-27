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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 23:17

İmamoğlu’nun bağımsız uzman dediği Melih Gecek yol arkadaşı çıktı

'nun veri tabanını kopyalama talimatını uygulamak için getirdiği sözde 'bağımsız' uzman 'e "Yol arkadaşım" dediği ve birlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Bağımsız uzman dediği Melih Gecek yol arkadaşı çıktı

İmamoğlu, 1 Kasım 2017'de Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Sorumlusu 'in kardeşi Gül Geçek'in nikah merasimine katıldı. İmamoğlu, o gün Twitter'daki şahsi hesabından Melih Geçek için "Yol arkadaşım" ifadelerini kullandı.



MAHKEME; VERİ TABANI KAYITLARININ KOPYALANMASINI İÇEREN KARARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
4. ; 'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararının yürütmesini durdurdu.

AK Partili meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda; "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi.



Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

İMAMOĞLU 'VERİ KOPYALAMA TALİMATI'NI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanması için Başkanlığı'na yazdığı yazı yürürlükten kaldırıldı. 'nde yapılan yazılı açıklama, söz konusu talimatın, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Daha önceden 18 Nisan 2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayıl, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, tarafından incelenmiştir. Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu yüzden söz konusu talimat, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve Teftiş Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir."

KENAN KIRAN / SABAH

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