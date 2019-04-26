1 Mart seçimlerinde kayyum tarafından yönetilen 94 belediyeden 3 büyükşehir, 5 il, 43 ilçe, 12 belde olmak üzere toplan 63 belediyeyi yeniden kazanan HDP, eski düzene dönüş için hazırlıklara başladı. HDP, daha önce terör bağlantıları nedeniyle kayyum tarafından sözleşmeleri iptal edilen işçileri yeniden işe alacak. Bunun için ilk adım atıldı. Kayyum döneminde açığa alınanlardan yaklaşık 40 kişinin işe iadesi için düğmeye basıldı.

FORMÜLLER ARANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, OHAL kararnamesi ile kamudan atıldığı için kanunen işe dönemeyecekler için de ara formüller aranacak. İşe alımlarda terör örgütünün şehir yapılanmasına öncelik verildiği öğrenildi. 31 Mart'ta Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da bu planı deşifre etti. Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Mızraklı, KHK ile ihraç edilenlerle ilgili mevzuat sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

HİÇ BİR ŞARTIMIZ YOK

Mızraklı "İş akdi askıya alınmış olanlara dönük bir tasarrufu kullanacağız. Hem memur olup açıkta olanlar ama aynı zamanda işçi kadrosunda bulunup da iş akdi askıya alınanlar. Beraberinde sözleşmeli olanlar, sözleşmeleri uzatılmayanlar var. Sözleşmeli iken sözleşmeleri askıya alınan ve iş akidleri feshedilenler var. Dolayısıyla hani bu kategorileri bir araya getirmeye başladığımızda bir de mahkemeyi kazanıp da işe başlama başvurusu yapıp işe başlatılmayanlar var. Biran önce onların da çalışma yaşamına dönebilmeleri için tutumumuz çok net. Bu konuda hiçbir şartımız yok" dedi. Sadece Diyarbakır değil HDP'li diğer belediyelerde de işten çıkarılanların geri alınacağını ifade eden Mızraklı, "İşe alınabileceklerin hepsi geri alınacak" ifadelerini kullandı.

2 BİN KİŞİ ÇIKARILMIŞTI

1 Eylül 2016'da yayınlanan OHAL KHK'si ile Belediye Kanunu'nda düzenleme yapılmış, terörle bağlantılı belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmasının önü açılmıştı. PKK ile ilişkili 93 belediyeye kayyum ataması yapılmıştı. Bu belediyelerde işe alınan ve çoğu terör bağlantılı 2 bine yakın kişi işten çıkarılmıştı. Kayyumlar tarafından yapılan çalışmalarda işe alınanların önemli bir bölümünün öldürülen teröristlerin yakını olduğu ortaya çıkmıştı. Sadece Diyarbakır Silvan'da belediye tarafından işe alınan 29 temizlik personelinin 20'sinin birinci derece yakınının PKK'nın dağ kadrosu ya da örgütsel faaliyet suçundan cezaevinde olduğu belirlenmişti. Silvan Belediyesi, sözkonusu çalışanların bir kısmının bizzat PKK üyesi olduğunu, bir kısmının ise örgüt adına eylemlere katıldığını açıklamıştı. Hizmet alımı yöntemiyle farklı belediye birimleri için işe alınan 72 işçiden 42'sinin ise belediyede fiilen çalışmadıkları halde maaşa bağlandığı tespit edilmişti.

PKK İSTİHDAM BÜROSU GİBİ

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti binasına saldırıyla ilgili açılan 17 sanıklı davada 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklardan Z.Y., eski ilçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un PKK'nın isteği doğrultusunda kendisini işe aldığını, haftada 350-400 ekmeğin belediye fırınından Tendürek Dağı'ndaki teröristlere gönderildiğini belirtti. Bu belediyeler PKK'ya yakın oldukları için işe aldığı bu çalışanlardan -ama gönüllü ama zorunlu- para topladı ve bu kaynak örgütün yurt içi ve dışındaki faaliyetleri için kullandı. HDP yönetimine geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarından Kobani ve Şengal'e yardım etme iddiasıyla para topladığı, birçok işçi ve memurdan 1.500'er lira, taşeron işçilerden ise 300'er lira istendiği, bu meblağların verilmediği takdirde işten çıkarma tehdidinde bulunulduğu ayrıca ruhsat temininde de vatandaşlardan PKK için zorla para alındığı tespit edilmişti.