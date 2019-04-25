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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 10:22

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ’nın yeni 'e tebrik telefonu

Erdoğan, ’nın yeni Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy’i başarısından dolayı kutladı.

Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Türkiye , telefonda görüştüğü 'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir 'i başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.

Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy

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