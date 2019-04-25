Son dakika: Kağıthane'de çöken binayla ilgili flaş açıklama: Mağdur olan ailelere 745 bin TL kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

745 BİN TL KAYNAĞI 24 NİSAN İTİBARİYLE AKTARDIK

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık" diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.