Çubuk'ta şehit cenazesinde yaşanan arbedenin yakın tanıklarından ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi protesto sırasında sivil birinin Mansur Yavaş'ın yanına gelerek "Başkanım seni buradan çıkarmamız lazım" dediğini, ardından Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu alanda bırakarak kaçtığını söyledi.

Çelebi, olanları şöyle anlattı;

Çubuk'tan o köy yoluna döndüğümüzde önümüzde biz bilemedik tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun arabası varmış. Kendisi sivil plakalı bir araç içerisindeymiş. Önde bir eskortu var arkasında da iki koruma arabası var. Biz de bakan mıdır başka biri midir diye kendi aramızda yorum yaparak gidiyoruz. Sonra araya MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya girdi ve peş peşe köye girdik.

AHALİ KILIÇDAROĞLU'NU GÖRÜNCE...

Biz arkadaşlarla şehidin cenazesinin kaldırılacağı camiye doğru giderken birden Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük. Oradaki ahali arabadan inenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görünce tamamen protestoya başladı. Hatta tabutun arkasına şehit ailesi vardı oraya bile sokmadılar Kemal Bey'i.

PROTESTOLAR ARASINDA KILDIK

Yoğun protestolar arasında cenaze namazını kıldık. Sonra bize dediler ki top arabasında şehidimiz geçecek. Onu selamlayacağız.

KILIÇDAROĞLU YANIMDAYDI

Kemal Kılıçdaroğlu benim yanımdaydı zaten. Hemen sağımdaydı. Top arabası geçerken de yoğun protestolar devam etti. Top arabası geçti.

YAVAŞ'IN YANINA BİRİ GELDİ VE SIVIŞTILAR!

O esnada sivil bir arkadaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanına gelerek "Başkanım seni buradan çıkarmamız lazım" dedi. Biz buna bizzat şahidiz. Mansur Yavaş genel başkanını bıraktı , onu uyaran kişiyle beraber kalabalığın içerisinden tabiri caizze sıvıştı"

YAVAŞ'IN AÇIKLAMASI: TOZ TOPRAK KALKTI AYRILDIK!

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, "Kemal Bey ile o anda ayrılmamızın sebebi, onu arabanın arkasına koydular. Cenazeyle beraber oraya götürdüler. Benim etrafımda da Çubuklular vardı. Biz geçemedik. Daha sonra beni fark ettiklerinde biz geçtik ama aramızda 40-50 metre mesafe oldu. Toz toprak kalktı. Sol taraf boştu. Yani sağ taraftan götüreceklerine soldan götürse vatandaşa daha uzak olurdu diye düşünüyorum.