YAPTIĞI İKİYÜZLÜLÜK

Sabah'ın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı'nda 11 Şubat 2018'de 10 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Adıyamanlı Enes Sarıaslan'ın (24) babası İmam Sarıaslan, "CHP'nin dağdakilerin sözcüsü HDP ile ittifak kurması biz şehit ailelerinin yüreklerini dağladı, şehitlerin kemiklerini sızlattı. Saldırıyı asla tasvip etmiyorum. Ancak teröristlerin taziye çadırlarına giden HDP'lileri önce meclise sonra belediyelere taşıyan Kılıçdaroğlu, ana kuzusu şehidin cenazesine hangi yüzle gitti? Daha birkaç hafta önce bir oy uğruna PKK'lıları Belediye Meclisi listelerine koyduğunu Kılıçdaroğlu unutmuş olabilir ama bu millet unutmadı. Düne kadar sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan, evlatlarımıza kurşun sıkan hainlerle kol kola olacaksın sonra kalkıp şehit cenazesine gideceksin. Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı ikiyüzlülüktür. Şehit ailelerine ne derim diye hiç mi düşünmedin? Madem bunları düşünmedin o zaman senin şehit cenazesinde ne işin var. Eğer oğlunu ya da bir yakınını şehit verseydin yine de HDP ile ittifak yapar mıydın?" dedi.





NASIL AYNI KEFEYE KOYAR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016'da PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in Adana'da yaşayan eşi Gülcan Demiryürek ise, "Utanmadan bizim olduğumuz yerlere gidiyor. Şehit ailelerinin yanına gelmesinler. Şavşat'ta saldıran PKK, Ankara'da saldıran ise yüreği yanmış şehit yakınları. Nasıl aynı kefeye koyarsın?" diye konuştu.

BEN DE TEPKİ GÖSTERİRDİM

15 Temmuz darbe girişiminde polis memuru kızı Sevda Güngör'ü (27) şehit veren Adanalı baba Mehmet Güngör (67) ise, "Hem teröristlerle birlik oluyorlar hem de yüzsüzlük yapıp şehitlerimizin cenazelerine katılıyorlar. Benim askerime, polisime, öğretmenime kurşun sıkanlarla bir oluyorsun. Benim kızımın cenazesine gelseydi ben de tepki gösterirdim. Şavşat'ta PKK saldırısı ile bunu bir tutmasına şaşırıyorum. Yüzsüzlüğün bu kadarı olur. Pes doğrusu" dedi.





SÖZLERİ BİZİ YARALADI

İstanbul Beşiktaş'ta 3 yıl önce yaşanan çifte bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru 33 yaşındaki Hüseyin Dalkılıç'ın İzmir'de yaşayan babası Şaban Dalkılıç, "Artvin'de konvoya saldıran teröristlerle bizi yani şehit ailelerini ve yakınlarını aynı kefeye koydu. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lılarla bizi aynı kefeye koyamaz. Bu sözler bizi derinden yaraladı. Bu cümleler şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Hem PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuruyorlar. Sonra da utanmadan şehit cenazesine gelip taziyede bulunmaya kalkıyorlar. Sonra vatandaş tepki gösterince de olayı çarpıtmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

CHP ŞEHİT AİLELERİNİ İNCİTTİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit şunları söyledi: "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kılıçdaroğlu ülkemize ihanet edenlerle ülkemizi savunanları bir tutuyor. PKK'nın siyasi uzantısıyla ittifak yapan CHP şehit ailelerini incitti. 'PYD terör örgütü değil, PKK silah bırakmaz' diye televizyonda demeç veren Kılıçdaroğlu değil miydi? Kılıçdaroğlu şehit yakınlarını terörist ilan ediyor. Çubuk'ta yapılan saldırı CHP'nin şehit aileleri ve yakınları üzerinde bıraktığı yıkımın bir dışa vurum halidir."

TERÖRLE BİR TUTMAK GAFLET

Oğlu Hakan Karakaya'yı 1994 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit veren Antalyalı anne Fatma Karakaya, tepkisini şöyle dile getirdi: "Yapılan saldırı yanlış ama bunu yapanları terörle özdeşleştirmek büyük gaflet. Benim evladımı şehit edenler ile bu parti seçimlerde iş birliği yaptı. Bu bizim yüreğimizi sızlattı. Seçim bitmeden hiçbir şey olmamış gibi Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Bu nasıl çelişki. Vatan uğruna çocuğumuzu feda ettik ama geçmişte yüzüme bile bakmadılar. Bugün devletimiz bizlere sahip çıktı şehit ailesi olduğumuzu hissettik. Devletimizin bu yaklaşımı, tüm siyasilere örnek olsun."