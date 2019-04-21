

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenazede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olduğu öğrenildi.





Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde olaylar çıktı.

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye katılan vatandaşların saldırısına uğradı.





Cenazede önce Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan vatandaşlar daha sonra da yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu'na saldırdı. CHP lideri polis kontrolünde bir evde tutuluyor.

Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.







VALİLİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valiliği:Kılıçdaroğlu'na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Soylu da "Soruşturma başlatıldı, olayın takipçisiyim sağduyulu olmalıyız" ifadesini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.