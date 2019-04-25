Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayında son gelişmeler neler? Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde yaşanan bu iğrenç olayın ardından tüm Türkiye bunu konuşuyor. Kan donduran olayla ilgili gelşmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 yaşındaki çocuk 22 Nisan tarihinde evinin kapısının önüne oyun oynarken kişi ya da kişiler tarafından cinsel tacize uğramıştı. Ailesi, çocuğu kanlar içinde baygın halde buldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun son durumu nasıl? Küçükçekmece'deki sapık yakalandı mı? İşte Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayında son gelişmeler...

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SAPIK YAKALANDI MI?

5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan kişi ya da kişiler henüz yakalanmadı. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mağdur çocukla olaya tanıklık eden 6 yaşındaki başka bir çocuğun ifadesi pedagog eşliğinde alındı.

İki gün boyunca özel bir odada tedavi edilen M.E. pedagoglara verdiği bilgide iki kişinin kendisine saldırdığını, bu kişilerden birinin kırmızı kapşon taktığını söyledi.

Gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz...

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SON DURUMU NASIL?

İğrenç olayın ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından, 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

Pazartesi günü evinin önünde oynarken cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneden taburcu oldu.

BAKANLIKTAN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.

Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1-a maddesi gereği danışmanlık tedbir kararı ve 5/1-d maddesi gereği sağlık tedbir kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de yararlandırılacaktır.

Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adli sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

KÜÇÜKÇEKMECE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin çocuğa istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Mahalle sakinleri durumun aydınlatılması için tepkisini dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kişinin küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuğun yakınlarınca hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.