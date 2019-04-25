Skandalla ilgili son dakika gelişmeleri birbiri ardına ajanslara düşüyor. Pakistan uyruklu olduğu ve yakalandığı bilgisi verilen tacizci sapıkla ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de 22 Nisan'da 5 yaşındaki küçük çocuk, evlerinin bulunduğu sokakta uğradığı istismar sonrasında hastaneye kaldırılmış ve bir süre tedavi gördükten sonra dün taburcu edilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul polisi de iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri cinsel istismar olayını gerçekleştirdiği iddia edilen bir şahsı dün akşam evinde gözaltına aldı.

MAĞDUR ÇOCUK TEŞHİS ETTİ

Şüpheliyi mağdur çocuk ve olaya şahit olan diğer bir çocuk da teşhis etti. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü ilerleyen saatlerde adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. SABAH

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, "İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, çocuğumuzun ve ailemizin durumunu yakinen takip etmeye başladık" dedi.



"Millet olarak hepimizi derinden yaralayan hadise ile ilgili bir klinik psikoloğumuzu, bir psikoloğumuzu, bir de sosyal hizmet uzmanımızı görevlendirdik. 3 görevlimiz de şuanda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak" diyen Bakan Selçuk, "Uzman ekibimiz bu sürecin atlatılması için çocuğumuza ve ailemize gerekli destekleri sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceklerini ve açılan tüm davalara müdahil olacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.