Çocuğa istismar sokağa halkı sokağa döktü. Olay önceki gün İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kişi ya da kişiler, mahallede oyun oynayan çocukların yanına gitti. Para verme bahanesiyle çağırdıkları 2'si erkek 5 çocuğu ikna edemeyince 5 yaşındaki kızı kaçırdı. İnşaat halindeki bir binanın boşluğuna götürülen küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler kaçtı. Mahalleli, talihsiz çocuğu hastaneye kaldırdı. Vatandaşlar, olayı protesto etmek için sokağa çıktı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Büyük infial yaratan istismarın ardından dün bu kez İkitelli'de bir taciz olayı yaşandı. 8 yaşındaki bir çocuğa girdiği apartman içerisinde cinsel organını gösteren bir şüpheli kaçtı. İstanbul Polisi, kaçan sapığı yakalamak için soruşturma başlattı.

PROVOKASYON UYARISI

İstanbul Valiliği, "Sosyal medyada, mağdur yavrumuzun sağlığı ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaos çıkartmak isteyenler hakkında yasal işlem yapıyoruz" açıklaması yaptı.

BARIŞ SAVAŞ - EMIR SOMER