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’de 5 yaşındaki kız çocuğu, a uğradı

’de 5 yaşındaki kız çocuğu, a uğradı. Olay büyük infial yarattı. Bir taciz daha yaşandı. Sapık, çocuğa gösterip kaçtı. Polis, çalışma başlattı.

Büyük infial!

Çocuğa istismar sokağa halkı sokağa döktü. Olay önceki gün 'de yaşandı. Kişi ya da kişiler, mahallede oyun oynayan çocukların yanına gitti. Para verme bahanesiyle çağırdıkları 2'si erkek 5 çocuğu ikna edemeyince 5 yaşındaki kızı kaçırdı. İnşaat halindeki bir binanın boşluğuna götürülen küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler kaçtı. Mahalleli, talihsiz çocuğu hastaneye kaldırdı. Vatandaşlar, olayı protesto etmek için sokağa çıktı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Büyük infial yaratan istismarın ardından dün bu kez İkitelli'de bir taciz olayı yaşandı. 8 yaşındaki bir çocuğa girdiği apartman içerisinde gösteren bir şüpheli kaçtı. Polisi, kaçan sapığı yakalamak için soruşturma başlattı.

PROVOKASYON UYARISI
İstanbul Valiliği, "Sosyal medyada, mağdur yavrumuzun sağlığı ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaos çıkartmak isteyenler hakkında yasal işlem yapıyoruz" açıklaması yaptı.

BARIŞ SAVAŞ - EMIR SOMER

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