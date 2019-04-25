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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 15:15

ve 'dan ortak tatbikat! Dosta güven düşmana korku

ve arasında Abu Samra bölgesinde yapılan askeri tatbikat, iki ülke arasındaki iş birliğini dosta düşmana bir kez daha gösterdi.

Türkiye ile Katar'ın her alandaki iş birliği, gün geçtikçe pekişiyor. Katar ile Türkiye, bugün bir ortak tatbikat daha düzenledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

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