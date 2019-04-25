Türkiye ile Katar'ın her alandaki iş birliği, gün geçtikçe pekişiyor. Katar ile Türkiye, bugün bir ortak tatbikat daha düzenledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
Türkiye ile Katar'ın her alandaki iş birliği, gün geçtikçe pekişiyor. Katar ile Türkiye, bugün bir ortak tatbikat daha düzenledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
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