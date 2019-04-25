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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 17:05

'deki da gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! 'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Gözaltındakilerin 2'si Türk, 7'si olduğu öğrenildi. Ayrıca M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

'deki Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan'da evinin önünde oynayan 5 yaşındaki M.E. a uğramıştı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerden 2'sinin Türk, 7'sinin de olduğu öğrenildi.

FAİLİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu. Küçükçekmece'de yakalanan ve gözaltına alınan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin ve beraberindeki 8 şüphelinin sorguları sürüyor.

M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenildi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

SOYLU: ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Küçükçemece'de istismara uğrayan küçük çocuğumuzla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. İstanbul Valiliğimiz zannediyorum, birazdan açıklama da yapacaklar. Failin yakalandığı haberleri bende var. Valilik açıklama yapacak. Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Ben de babayla telefonda görüştüm" dedi.

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